Rechts vor links missachtet: Frau wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Wassertrüdingen wird eine Frau im Halsbereich verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten und Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hat sich in Wassertrüdingen am Montagmorgen ereignet. Ein 69-jähriger Mann aus Wassertrüdingen fuhr mit seinem Pkw gegen 7.30 Uhr an die Kreuzung Berliner Straße/Nürnberger Straße. Dort hatte der 69-Jährige die Rechts-vor-links-Regelung zu achten.

Offensichtlich jedoch übersah der Mann nach Polizeiangaben einen von rechts kommenden Pkw eines 28-jährigen Wassertrüdingers, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Kleinwagen im Kreuzungsbereich kam. Bei dem Aufprall verletzte sich die 45-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des möglichen Unfallverursachers im Halsbereich, weshalb sie sich in ärztliche Behandlung begeben musste. (AZ)

