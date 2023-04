Wassertrüdingen

Spendenaktion für den "Pils Pub"-Wirt nach SEK-Einsatz

Die Stammgäste haben für Gastwirt Peter Klipfel vom "Pils Pub" in Wassertrüdingen mehr als 19.000 Euro gesammelt. Unser Bild zeigt sie mit Klipfel in der Mitte (mit Blumen).

Plus Ein Einbrecher zielt mit einer Waffe auf Gastwirt Peter Klipfel und zerstört anschließend dessen Existenz. Die Stammgäste sammeln mehr als 19.000 Euro.

Peter Klipfel ist Gastwirt aus Leidenschaft. Seit 32 Jahren führt er das ehemalige Café Edelhof im Herzen der Altstadt Wassertrüdingens als "Pils Pub". Er hat viele Stammgäste, die diese urige Kneipe schätzen und lieben. Der "harte Kern" seiner Stammgäste hat wegen eines dramatischen Vorfalls an Ostern eine Spendenaktion initiiert, bei der nach aktuellem Stand mehr als 19.000 Euro zusammenkamen.

Erlebt hat Peter Klipfel, den in Wassertrüdingen alle nur "Geier" nennen, so etwas noch nie: Ein Gast hatte sich am Abend des Karfreitags an der Theke unterhalten, verließ die Kneipe und verschaffte sich in der Nacht auf Karsamstag mit Gewalt Zutritt in das bereits geschlossene "Pils Pub". Als der Eindringling eine Waffe zog, flüchtete Klipfel, sperrte den ungebetenen Gast ein und alarmierte die Polizei. Mittels SEK-Einsatz konnte der 52-jährige Täter dingfest gemacht werden. Zwischenzeitlich hatte der aber unzählige Flaschen, Getränkekisten und Gläser mit einem Hammer zerschlagen, die Küche in Brand gesteckt und den Gastraum verwüstet.

