Unbekannte brechen ins Sportheim ein

Unbekannte sind in das Wassertrüdinger Sportheim im Erlweg eingebrochen. Die Tat soll sich der Polizei zufolge im Zeitraum zwischen Montag, 7. September, und Freitag, 9. September, zugetragen haben. Der Täter hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendete er einen Laptop. Neben einem Entwendungsschaden in Höhe von 700 Euro verursachte der Täter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Feststellungen der Polizeiinspektion Dinkelsbühl mitzuteilen. (AZ)