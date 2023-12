Unbekannter stiehlt Winkelschleifer aus Garage

Ein Garagenschloss wird in Wassertrüdingen aufgebrochen und zwei hochwertige Geräte gestohlen – der Wert liegt bei über 1000 Euro.

Eine unbekannte Person hat Werkzeuge im Neuwert von etwa 1500 Euro zwischen Montag, 25. Dezember, und Dienstag, 26. Dezember, in der Bahnhofstraße in Wassertrüdingen gestohlen, wie es im Polizeibericht heißt. Die Person zwickte ein Vorhängeschloss einer Garage auf und nahm einen Bohrschrauber und Winkelschleifer samt Koffer der Marke Makita mit. Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Dinkelsbühl unter Telefon 09851/5719-0 wenden. (AZ)