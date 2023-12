Unbekannter zersticht vier Autoreifen in Wassertrüdingen

Ein Unbekannter hat die Reifen eines Autos in Wassertrüdingen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vier Autoreifen sind an einem abgestellten Wagen in der Lentersheimer Straße in Wassertrüdingen zerstochen worden. Das Fahrzeug stand in einem Carport, laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 21. Dezember, und Dienstag, 26. Dezember. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dinkelsbühl unter Telefon unter 09851/5719-0 entgegen. (AZ)