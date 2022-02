Unfall in Wassertrüdingen: Beteiligte geben sich gegenseitig die Schuld

Zwei Autos kollidieren miteinander, der Sachschaden ist gering. Aber es ist unklar, wie sich der Unfall ereignet hat.

Ein Unfall hat sich am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in Wassertrüdingen an der Einmündung der Straße Hafenmarkt in die Oettinger Straße ereignet. Ein 71-jähriger Rentner wollte mit seinem Pkw vom Hafenmarkt kommend nach links in die Oettinger Straße einbiegen. Da er bereits laut Polizeibericht weit in den Kreuzungsbereich mit seinem Fahrzeug hineinragte, musste er verkehrsbedingt wieder zurücksetzen.

Eine hinter dem Rentner haltende 21-jährige Fahrerin erkannte dies und habe ihrerseits ebenfalls zurücksetzen wollen. Noch bevor ihr das gelang, sei der 71-jährige mit seinem Pkw aufgefahren. Der Mann gab jedoch genau das Gegenteil an, wie die Polizei mitteilt. Die 21-jährige soll auf seinen Pkw aufgefahren sein, als dieser noch stand.

Es entstand an beiden Fahrzeugen nur geringer Sachschaden. Da der Unfallhergang nicht geklärt ist, ermitteln nun die aufnehmenden Polizeibeamten in dieser Sache. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und sich auch den beiden Beteiligten als solcher zu erkennen gegeben. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Dinkelsbühl unter Telefon 09851/57190 in Verbindung zu setzen. (AZ)