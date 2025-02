Etliche Einwände hatte der Stadtrat Wassertrüdingen in seiner Sitzung am Montagabend gegen die Fortschreibung des Regionalplans der Region Augsburg zur Nutzung von Windenergie. Insbesondere zu den im südwestlichen Bereich unmittelbar an die Gemarkungsgrenze Wassertrüdingens angrenzenden Vorranggebieten gab es Diskussionen. Beide Gebiete befinden sich im Oettinger Forst.

