Außenspiegel während der Fahrt zwischen Alerheim und Fessenheim abgerissen

Zwischen Alerheim und Fessenheim streift ein Lastwagen einen anderen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nachdem der Außenspiegel eines Lastwagens abgetrennt worden ist, sucht die Polizei den entgegenkommenden Lkw mit weißem Hängerzug, der den Unfall verursacht haben soll. Dieser befuhr am Freitag gegen 2.45 Uhr die Staatsstraße 2221 von Alerheim kommend in Richtung Fessenheim. Dort kam es zu dem „Spiegelklatscher“, wie es die Polizei am Freitag formuliert.

Der Fahrer dieses Fahrzeugs hielt kurz an und setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem anderen 38-jährigen Fahrer wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Hängerzug gehandelt hat. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)