Auto in Wechingen zerkratzt: 500 Euro Schaden

Ein Auto wird in Wechingen mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr einen im Oberdorf in Wechingen geparkten roten Mazda beschädigt. Das Fahrzeug wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite zerkratzt, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, wie die Beamten berichten. Die Polizei Nördlingen bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)