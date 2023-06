Für Wechingen ist eine Dorfladenbox im Gespräch – was ist das eigentlich?

Wechingen könnte eine Dorfladenbox erhalten. Dann gäbe es eine Einkaufsmöglichkeit für regionale Produkte, die rund um die Uhr geöffnet ist.

Das Konzept einer Dorfladenbox ist im Wechinger Gemeinderat vorgestellt worden. Es referierte Dania Lemmermeyer, deren Familie eine Landwirtschaft im Nebenerwerb betreibt und in die Direktvermarktung einsteigen will. Die Dorfladenbox wurde in Österreich entwickelt und funktioniert mit moderner Technik an mittlerweile 19 Orten in Österreich und fünf in Deutschland.

Bei der Box handelt es sich um einen Container mit Kühlung, der am Standort nur ein Fundament und einen Stromanschluss benötigt. Befüllt wird er mit regionalen Produkten aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern. Welche Produkte angeboten werden, entscheidet der Betreiber. Wichtig sei es ihr aber, so Lemmermeyer, keine Konkurrenz zu anderen Direktvermarktern aufzubauen.

Dorfladenbox: Digitaler Zugang für Vermarkter und Käufer

Der Zugang für Vermarkter und Käufer ist nur über eine individualisierte Anmeldung möglich. Die Waren sind mit QR-Codes versehen, die an einer Kasse eingelesen werden können. Die Beschicker erhalten Informationen zum Stand der Befüllung und sind für Nachschub oder die Entfernung von Waren mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum selbst verantwortlich.

Der Gemeinderat hat eine eingehende Diskussion auf die nachfolgende nicht öffentliche Sitzung vertagt. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen, so Bürgermeister Schmidt danach am Telefon. „Wir können es uns gut vorstellen, eine solche Box in Wechingen aufzustellen. Schnell geht es vermutlich aber nicht, denn es müsste erst der passende Standort gefunden werden“, fasst er das Ergebnis zusammen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Eine längere Diskussion gab es beim nächsten Tagesordnungspunkt. Anlass war der Antrag auf Förderung von Baumaßnahmen aus dem Programm „Lebendige Ortskerne“ in Höhe vom 5000 Euro auf dem Grundstück mit der Flur-Nummer 65 in Wechingen. Eine der strittigen Fragen war, wie weit eine Planung schon fortgeschritten sein dürfe, bevor man den Antrag stellt. Letztendlich wurde die Förderung dann mit zwei Gegenstimmen bewilligt. Der entsprechende Bauantrag wird mit Zustimmung aller Gemeinderäte zur Genehmigung weitergeleitet.

Lesen Sie dazu auch

Gemeinde Wechingen übernimmt Kosten für Reparatur des Schlagwerks

Der Übernahme der Kosten für die Reparatur des Schlagwerks der Kirche St. Moritz in Höhe von 1200 Euro wurde zugestimmt. Zur Beschaffung von Dienstkleidung für die Feuerwehr wurde beschlossen, die bisherigen Regelungen beizubehalten und den Zuschuss für Lederstiefel auf 150 Euro zu erhöhen. Dies entspricht den Kosten für das Grundmodell. Informiert hat Bürgermeister Schmidt dann auch über die Bemühungen des Landkreises, die Dienstunfallversicherung für die Feuerwehr landkreisweit zu vereinheitlichen. Die Gemeinde wird ein Modell unterstützen, das auch eine Lohnfortzahlung enthält. Die Kosten pro Aktiven erhöhen sich dadurch zwar deutlich von 0,70 auf etwa 10 Euro pro Person, aber das sei die Leistung der Freiwilligen auf jeden Fall wert, war die einstimmige Meinung.

Schmidt informierte auch über den Stand der Baumaßnahmen: Kanal und Wasser sind abgeschlossen, die letzten Anschlüsse für DSL und Fernwärme erfolgen in der nächsten Woche. In der Munninger Straße beginne in Kürze die Beweissicherung vor Baubeginn am Kanal. Die Sanierung müsse fortgesetzt werden, auch wenn die nächste Auszahlung der Fördermittel aus dem Programm RZWas vermutlich erst 2026 erfolgen werde, so Bürgermeister Schmidt mit. Das erschwere die Haushaltsführung außerordentlich für die nächsten Jahre.