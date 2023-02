E-Auto gerät an der Ladesäule in Brand: 50.000 Euro Schaden

Das Fahrzeug hing an einer Ladesäule in Wechingen, als sich plötzlich die Batterie entzündete. Der Schaden ist beträchtlich.

50.000 Euro Schaden ist am Dienstag bei einem Autobrand entstanden. Wie die Polizei mitteilt, entzündete sich gegen 8.45 Uhr die Batterie eines elektronischen Autos, das zu diesem Zeitpunkt in Wechingen an der Ladesäule hing. Die Freiwillige Feuerwehr Schwörsheim musste mit zehn Einsatzkräften zum Löschen ausrücken. Am Pkw entstand durch den Brand und die Löscharbeiten ein wirtschaftlicher Totalschaden. (AZ)