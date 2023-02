Wechingen

11:33 Uhr

Einbrecher scheitert in Wechingen

An einem Tor in Wechingen wurde eine Verglasung eingeschlagen.

In einem Firmengelände in Wechingen gab es am Wochenende einen Einbruchsversuch. Der Täter oder die Täterin gelangte aber nicht ins Gebäude.

