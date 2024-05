Feuerwehren können Vollbrand in Wechingen verhindern

In einer Trocknungsanlage entwickeln sich mehrere Glutnester, diverse Feuerwehren rücken aus. Was die Polizei als Ursache vermutet.

Zwei Mitarbeiter einer Trocknungsanlage in Wechingen haben Freitagnacht gegen 2.10 Uhr einen Brand festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Vermutlich habe ein Fremdkörper in der Anlage einen Funken erzeugt, heißt es im Polizeibericht, sodass dadurch mehrere Glutnester entstanden sind. Die Feuerwehren Wechingen, Alerheim, Fessenheim, Holzkirchen, Oettingen, Pfäfflingen, Schwörsheim und Munningen löschten die Glutnester und hätten so einen Vollbrand verhindert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)