Frau will abbiegenden Landwirt überholen und verursacht Unfall

Weil sie den Blinker eines Landwirtschafts-Fahrzeugs übersah, setzte eine Frau zum Überholen an. Beim Unfall erleidet sie Prellungen und einen Schock.

Beim Überholen ereignete sich am Mittwoch gegen 8.40 Uhr ein Verkehrsunfall in Wechingen. Ein 33-jähriger Landwirt fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der Kreisstraße von Wechingen in Richtung Laub. Als er nach links in einen Feldweg abbog, erkannte die ihm nachfahrende 59-jährige Pkw-Fahrerin trotz des gesetzten Blinkers die Verkehrssituation nicht und setzte zum Überholen des Gespanns an, wie die Polizei berichtet.

Dabei kollidierten die Fahrzeuge miteinander und die 59-Jährige erlitt durch den Aufprall Prellungen im Brustbereich und einen Schock. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. (AZ)