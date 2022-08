Gebühren auf dem Friedhof in Fessenheim steigen

Der Gemeinderat in Wechingen berät über die Änderung der Gebührensatzung für den Fessenheimer Friedhof. In allen drei Ortsteilen ändert sich etwas.

Für die Nutzung des Friedhofes in Fessenheim müssen betroffene Familien künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Wechinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend eine entsprechende Änderung der Gebührensatzung beschlossen. Voraussichtlich ab 1. Januar 2023 soll eine Einzelgrabstätte 500 Euro und ein Doppelgrab 900 Euro kosten. Von den Erhöhungen ist nur Fessenheim betroffen, weil der dortige Friedhof im Eigentum der Gemeinde ist. Die Ruhestätten in Wechingen und Holzkirchen gehören der Kirchengemeinde.

Teurer werden darüber hinaus auch die Gebühren für die Aussegnungshallen in allen drei Ortsteilen. Diese werden in Zukunft pro Tag 20 Euro kosten. Anders als die Friedhöfe gehören die Leichenhallen zum Aufgabengebiet der Kommune.

Wegen Änderungen im Bestattungs-Recht steigen die Kosten für Bürger

Bürgermeister Klaus Schmidt sagte, dass sich im Bereich des Bestattungswesens Rechtsänderungen ergeben hätten, die es notwendig machten, die geltende Mustersatzung anzupassen. Im Herbst will der Gemeinderat diese endgültig verabschieden, damit sie in Kraft treten kann.

Eingestimmt hat Rathauschef Schmidt die Gemeinderäte auf eine Kostenbeteiligung der Kommune bei einer möglichen Sanierung der Stephanuskirche im Ortsteil Fessenheim. Die Kirchengemeinde habe in einem Schreiben an die Gemeinde über das Vorhaben informiert und im Falle der Verwirklichung um einen Obolus gebeten. Zahlen wurden allerdings noch nicht genannt.

Breiten Raum in der Sitzung nahm die laufende Sanierung des Kanalnetzes in der Gartenstraße und „Im Bach“ in Wechingen ein. Das Projekt ist mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Bauliche Maßnahmen ließen es sinnvoll erscheinen, auch die Straßendecke zu sanieren, was Mehrkosten von rund 30.000 Euro verursachen würde. Der Gemeinderat war sich einig, dies auch so umzusetzen, weil die Mehrkosten angesichts der Gesamtinvestitionssumme nicht groß ins Gewicht fallen würden. Schmidt kündigte an, dass im Zuge der Sanierungsarbeiten die durch Wechingen führende Staatsstraße zu gegebener Zeit drei bis vier Wochen gesperrt werde. Wann dies der Fall sei, wolle das Staatliche Bauamt rechtzeitig bekannt geben.

Wechingen diskutiert über Freiflächen-Photovoltaikanlagen

Diskutiert wurde darüber hinaus über das Thema „Freiflächen-Photovoltaik“, das derzeit einen regelrechten Boom erfährt (wir berichteten). In Wechingen gebe es für eine solche Anlage derzeit keine Anfrage, sagte Klaus Schmidt. Er sprach von einem regelrechten „Hype“, den es mittlerweile für diese Art der Energieerzeugung gebe. Er könne dies nicht ganz nachvollziehen, weil aus seiner Sicht der finanzielle Aspekt eines solchen Projektes von manchen Investoren überbewertet werde. Außerdem würden dafür viele wertvolle landwirtschaftliche Flächen geopfert. Er sei zwar nicht grundsätzlich gegen Freiflächen-PV. Für ihn stelle sich hauptsächlich die Frage nach der Größe und einem sinnvollen Standort.

Sollte auf dem Gebiet der Gemeinde Wechingen ein Investor eine entsprechende Anlage planen, komme für ihn eine solche nur mit Bürgerbeteiligung infrage. „Alles andere wäre für mich nicht akzeptabel“, so der Rathauschef. Wenngleich im Moment kein derartiges Vorhaben ansteht, will der Gemeinderat die Angelegenheit weiter im Auge behalten.

Um den künftigen Bedarf an Betreuungsplätzen für die Kinder bis 14 Jahren abschätzen zu können, hat die Gemeinde eine Umfrage unter den Eltern gestartet. Die Resonanz sei mit 30 Prozent äußerst dürftig und ernüchternd gewesen, machte Klaus Schmidt aus seiner Enttäuschung kein Hehl. Bei dieser Zahl werde es schwierig, eine verlässliche Bedarfsermittlung zu machen. Anerkannt seien für das Kindergartenjahr 2022/23 vom Landratsamt Donau-Ries 15 Krippen- und 50 Kindergartenplätze für die Gesamtgemeinde.