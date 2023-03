Keramik, Steine und Knochen kehren zurück in die Gemeinde

Der Zweite Bürgermeister will sich dafür einsetzen, dass die Funde einmal präsentiert werden können. Sie stammen aus dem Gebiet "Am Bichel" in Fessenheim.

Von 2004 bis 2013 ist im Auftrag der Gemeinde Wechingen an dem Bebauungsplan „Fessenheim - Am Bichel“ gearbeitet worden. Bereits in den 1980er Jahren war durch ehrenamtliche Sammler im Bereich des nördlichen Ortsrandes eine Fundstelle mit neolithischem bis kaiserzeitlichem Fundspektrum erkannt und vom Denkmalamt in der Denkmalliste eingetragen worden. Es war also bekannt, dass Hinterlassenschaften aus der Vor- und Frühgeschichte zu erwarten waren. Einige Funde kommen jetzt wieder zurück in die Gemeinde.

Ein rund 1,4 Hektar großes Areal gehörte 2016 den Archäologinnen und Archäologen. Vor Abschluss der Arbeiten hat Anke Wunderlich, die Grabungsleiterin, in einem Pressetermin über die archäologische Situation am „Bichel“ Auskunft gegeben und im Frühjahr 2017 in einem öffentlichen Vortrag darüber berichtet. Außerdem wurden die Grabungen und ihre Ergebnisse in einem 51-seitigen Grabungsbericht dokumentiert. Über 220 Stellen wurden untersucht. Es fanden sich Hinterlassenschaften von der Jungsteinzeit (ca. 3000 v. Chr.) bis zur Zeit der römischen Besatzung.

Keramikbrennöfen nahe der Römerstraße gefunden

Nahe der Römerstraße, der heutigen Staatsstraße, waren mehrere Keramikbrennöfen festgestellt worden. Auch Scherben von Tongefäßen wurden gefunden, die zeitlich und ihrer Herkunft nach einem gewissen Reginus I, sesshaft in Rheinzabern in der Zeit ab 150 n. Chr., zugerechnet werden können. Ein Henkeltopf mit Graffito-Verzierung hat den Namen des möglicherweise ältesten Fessenheimers überliefert, eines gewissen Virilis.

Anhand der Jahrringe konnten die gut erhaltenen hölzernen Einbauten, die aus einem Brunnenschacht geborgen wurden, auf die Zeit des römischen Kaisers Hadrian, genauer: auf das Jahr 134 n. Chr. datiert werden.

Insgesamt fanden sich rund 100 Pfosten, etwa 60 größere Gruben, aber auch komplexere Befunde wie drei römische Öfen im Süden. Vor allem im Nordteil der Fläche kam eine Vielzahl von Siedlungsgruben zutage. Im Nordwesten des Grabungsgebietes stieß man auf vier Gräber von unterschiedlicher Struktur. Von den Bestattungen fanden sich nur noch Knochenreste.

Keramik, Steine und Knochen müssen nass gereinigt werden

Wie es den Richtlinien des Denkmalamtes entspricht, wurden mineralische Funde, also Keramik und Steine sowie Knochen nass gereinigt. Sämtliche Funde wurden nach Materialgruppen getrennt verpackt und mit einer fortlaufenden Fundzettelnummer versehen.

Gerhard Beck holt die Funde in Thierhaupten ab. Foto: Friedrich Wörlen

Die Holzproben aus den Brunnen wurden in Folie verpackt, mit Nummern versehen und zunächst kühl gelagert. Der gesamte Fundbestand wurde der Dienststelle des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in Thierhaupten übergeben. Von dort hat Gerhard Beck, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Wechingen, die Funde abgeholt und im Gebäude des ehemaligen Holzkirchner Bauhofs eingelagert. Beck vertritt den Standpunkt, dass die Gegenstände in der Nähe des Ortes aufbewahrt und präsentiert werden sollen. In der Originalverpackung des Denkmalamtes werden sie übersichtlich geordnet in einem Nebenraum der ehem. Raiffeisen-Kasse Holzkirchen aufbewahrt. Die Holz- und Metallobjekte sind in Spezialbehältern untergebracht, in deren Innerem die Luftfeuchtigkeitswerte überwacht werden.