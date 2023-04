Kindergartenerweiterung in Wechingen sorgt für Diskussionen

Plus Der Kindergarten in Wechingen benötigt eine zusätzliche Gruppe. Der Bürgermeister ist mit dem bisherigen Vorgehen unzufrieden. Welches Problem es bei den Schulen gibt.

Für reichlich Diskussionsstoff sorgte im Wechinger Gemeinderat die geplante Erweiterung des evangelischen Kindergartens in der Sankt-Moritz-Straße. Laut Bürgermeister Klaus Schmidt sind dort wegen eines entsprechenden Bedarfs Räumlichkeiten für eine zusätzliche Kitagruppe nötig. Das Gemeindeoberhaupt übte Kritik am bisherigen Verlauf der Planung.

Ein Bauausschuss, besetzt mit Vertretern der Kirche und der Gemeinde, mache sich derzeit Gedanken über die Erweiterung. Ein Architekturbüro habe mittlerweile Entwürfe vorgelegt. "Wir befinden uns mit dem Projekt noch ganz am Anfang", sagte Schmidt. Gleichzeitig räumte er ein, mit der bisherigen Vorgehensweise in dem Lenkungsgremium unzufrieden zu sein.