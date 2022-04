Auffahrunfall verursacht einen Sachschaden von 11.000 Euro

Eine Autofahrerin will von Wechingen in Richtung Laub abbiegen, ein 19-Jähriger erkennt das aber zu spät. Es kommt zum Unfall.

Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag entstanden. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin fuhr von Wechingen in Richtung Laub. Sie wollte nach links in eine Ortsverbindungsstraße abbiegen, kündigte dies auch an und verringerte dann die Geschwindigkeit.

Verletzt wurde bei dem Unfall bei Wechingen niemand

Ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Fahrer erkannte das laut Polizeibericht zu spät und fuhr auf. Es sei niemand verletzt worden, aber sei erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt 11.000 Euro entstanden, so die Beamten. (AZ)