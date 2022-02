Wechingen/Munningen

15:00 Uhr

Polizei veröffentlicht neue Details zu tödlichem Unfall bei Wechingen

Plus Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zwischen Wechingen und Munningen gestorben. Was bislang bekannt ist.

Von Dominik Durner

Noch bis in die späten Abendstunden dauerten nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstag die Aufräumarbeiten zwischen Wechingen und Munningen. Ein Autokran musste den Sattelauflieger, der einen Lastwagen transportierte, aus einem mit Wasser gefüllten Graben bergen. Feuerwehren und Straßenmeisterei reinigten die Straße, bis wieder freigegeben werden konnte. Nun steht fest, woher der Mann stammte und wie alt er war.

