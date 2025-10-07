„Naus ind Welt“ setzt die Region in Bewegung

Für einen Tag verwandelten die Bude Rudelstetten, die ELJ-Gruppen Wechingen, Ederheim, Balgheim, Grosselfingen und Deiningen, die Offene Behinderten Arbeit Oettingen, die Festdamen Birkhausen, die Jugend der Fischergilde Wallerstein und das Schulhaus Appetshofen in ihrem Ort Plätze, Gemeindesäle und Vereinsheime in "Pop-up-Biergärten". Zusammen gezählt engagierten sich ca. 100 Jugendliche mit viel Spaß und Begeisterung für die Aktion. Sie bewirteten geschätzt insgesamt 1000 Gäste. Das Organisationsteam der Evangelischen Landjugend (ELJ) und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) machten sich an diesem Tag auf, um mit dem Rad in einer großen Runde alle Biergärten zu besuchen und den Kontakt zu pflegen. Das schöne Wetter veranlasste viele Fahrradfahrer die Gelegenheit für einen Sonntagsausflug zu nutzen und sich vom jugendlichen Flair der Pop-Up-Biergärten anstecken zu lassen. „Essen hält eben Leib und Seele zusammen!“ sagt Friedel Röttger, Jugendreferent der Evangelischen Landjugend. Es ging nicht nur um Bratwürste oder Brezen, sondern um Gemeinschaft: Jugendliche sammelten Erfahrung beim Engagement in der Öffentlichkeit. Bürgermeister, Kirchenvorsteher und Eltern halfen mit und Nachbardörfer kamen ins Gespräch. Ein Wirt schloss sogar seinen eigenen Biergarten, um auf die Jugendaktion hinzuweisen. Das Team wurde auf seiner Rundtour von MdB Christoph Schmid und Kreisrat Matthias Fritsche prominent begleitet. „Die Pop-up-Biergärten zeigen, wie lebendig Jugendarbeit auf dem Land ist. Sie machen sichtbar, was junge Menschen mit Mut, Kreativität und Teamgeist alles schaffen können“, erläutert Röttger. In der Jahresplanung für 2026 ist die Aktion wieder vorgesehen.

