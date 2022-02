Rentner im Ries bestohlen: Die Polizei sucht nach zwei Frauen

Einem 84-Jährigen aus Wechingen wird Bargeld aus dem Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den vermeintlichen Täterinnen.

Ungefähr 100 Euro sind einem 84-Jährigen aus dem Wiesenweg in Wechingen gestohlen worden. Nachdem im Laufe der Woche angeblich zwei Frauen um Geld gebettelt hatten und dabei das Haus des Rentners betreten hatten, stellte der Wechinger am Samstag fest, dass ihm etwa 100 Euro Bargeld in seinem Geldbeutel fehlten.

Diebstahl in Wechingen: Die Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht konnte der 84-Jährige bei Anzeigenaufnahme lediglich angeben, dass es sich dabei um eine jüngere und eine ältere Frau gehhandelt habe. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um weitere Hinweise und warnt Bürgerinnen und Bürger eindringlich davor, fremde Personen ihre Häuser betreten zu lassen. (AZ)