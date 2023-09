Wechingen

Kind überrollt Mutter der Freundin mit Auto: Frau schwerst verletzt

Bei dem tragischen Unfall in Wechingen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

In Wechingen ereignet sich am Montagabend ein ebenso tragischer wie schlimmer Unfall. Eine 39-Jährige wird von einem Auto überrollt – mit einem Kind am Steuer.

In Wechingen hat sich am frühen Montagabend ein tragischer Unfall ereignet. Ein Kind, das ein Auto in Gang setzte, überfuhr mit diesem die Mutter ihrer Freundin. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilt, ereignete sich das Unglück kurz vor 19 Uhr im Hofraum eines Privatanwesens. Nach ersten Erkenntnissen spielte sich Folgendes ab: Als sich die Eltern einer Zwölfjährigen mit Bekannten in deren Hofraum unterhielten, sprangen das Mädchen und dessen Freundin, elf Jahre alt, unbemerkt in das dort abgestellte Fahrzeug der Eltern. Die Zwölfjährige setzte sich auf die Rücksitzbank. Die Elfjährige setzte sich ans Steuer, wie die Polizei auf eine erneute Nachfrage mitteilt. Da der Zündschlüssel steckte, startete das Kind den Pkw. Unfall in Wechingen: Die Frau versucht noch den Zündschlüssel abzuziehen Die Eltern bemerkten dies, die Mutter, 39 Jahre alt, versuchte, den Schlüssel abzuziehen. Da der Rückwärtsgang eingelegt war und die Elfjährige auf das Gaspedal trat, wurde die Frau zu Boden geschleudert und überrollt. Das Auto krachte mit hoher Geschwindigkeit in das Nachbaranwesen. Die 39-Jährige erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde das Opfer mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Nach weiteren Angaben der Polizei besteht aktuell keine Lebensgefahr. Beim Unfallauto handelte es sich um einen VW Golf. Die Zwölfjährige erlitt leichte Verletzungen, die Elfjährige blieb körperlich unversehrt. Es entstand ein Sachschaden an Haus und Auto in Höhe von etwa 25.000 Euro. Weitere Ermittlungen finden derzeit nicht statt. (wwi, vmö)

