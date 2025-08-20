Direkt vor dem Automaten: Unbekannte stehlen im Ries Koffer aus Geldtransporter

Einen Geldkoffer haben Unbekannte am Montag aus einem Geldtransporter in Wechingen gestohlen. Der stand laut Polizeibericht in der Kreisstraße vor dem Geldautomaten der Sparkasse. Noch ist nicht bekannt, ob es sich um einen einzelnen oder mehrere Täter handelt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.10 und 13 Uhr.

Kripochef Michael Lechner hält sich auf Anfrage unserer Redaktion zum Tathergang bedeckt: Aus ermittlungstechnischen Gründen könne man noch keine genaueren Angaben machen: „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen.“ Der genaue Beuteschaden werde derzeit noch abgeklärt, heißt es zudem in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ, tiba)