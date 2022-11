Unfall bei Überholmanöver in Wechingen

Beim Überholen übersieht eine Frau, dass bereits ein anderes Auto hinter ihr überholen möchte. Der Fahrer weicht aus und fährt in ein Feld.

Ein Unfall hat sich am Dienstagvormittag bei Wechingen ereignet. Auf der Staatsstraße wollte eine 65-jährige Fahrzeugführerin einen Lkw überholen, beachtete nach Polizeiangaben aber nicht den rückwärtigen Verkehr. Dadurch übersah sie einen 68-Jährigen, der bereits am Überholen war. Als die 65-Jährige ebenfalls auf die Gegenfahrspur ausscheren wollte, kam es zwischen beiden Pkws zu einer Berührung.

Anschließend wich der 68-Jährige aus und fuhr nach links in ein angrenzendes Feld. Hierdurch wurde dessen Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Pkws entstanden durch den Zusammenstoß Kratzer an den jeweiligen Fahrzeugseiten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. (AZ)

