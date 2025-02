Vorbereitungen zum 150-jährigen Jubiläum der FFW Hochaltingen laufen auf Hochtouren

Die Freiwillige Feuerwehr Hochaltingen feiert ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum vom 4. bis 7. Juli 2025 mit einem traditionellen Festwochenende. Die Vorbereitungen zum Fest laufen seit Monaten auf Hochtouren. Gestartet wird am Freitag mit einem Vereinsabend mit Totengedenken und Bieranstich durch den Schirmherrn Klaus Lingel. Für Unterhaltung sorgen die D`Maihinger Musikkapelle. Am Samstag gastieren die drei Bands Brotzeitmusik Schwangau, Saustoimusi und Stack bei freiem Eintritt. Am Sonntag gibt es nach dem Festgottesdienst und Mittagessen einen großen Festumzug durchs Dorf. Danach werden der Musikverein Fremdingen und Die Wölf für Stimmung sorgen. Zum Abschluss des Festwochenendes wird am Montag Abend die bekannte Kabarettistin Martina Schwarzmann vor dem ausverkauften Zelt Ihr neues Programm zum Besten geben. Für die Getränke am Festwochenende beschloss der Festausschuss mit Getränke König zusammenzuarbeiten. Bei einer Betriebsbesichtigung der Firmenzentrale in Wechingen konnte sich eine Delegation der Freiwilligen Feuerwehr Hochaltingen einen Eindruck vom logistischen Aufwand eines solchen Unternehmens verschaffen. Bei der anschließenden zünftigen Brotzeit, erfuhren die Anwesenden vom Betriebsleiter Klaus Hertle, interessante Geschichten von den Anfängen in den 50er Jahren als Limonadenfabrik bis hin zur jetzigen Entwicklung zu einem modernen Getränkemarktes.

