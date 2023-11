Getränke König aus Wechingen macht sich fit für die Zukunft

Plus Der Unternehmer Helmut König schildert die Hintergründe der Nachfolgeregelung mit dem Fürst Wallerstein Brauhaus. Seine Tochter ist weiter im Wechinger Unternehmen tätig.

Das Wechinger Familienunternehmen Getränke König hat sich für die Zukunft aufgestellt. Am frühen Freitagabend hatte das Unternehmen gemeinsam mit dem Fürst Wallerstein Brauhaus bekannt gegeben, dass letzteres die strategische Nachfolgeregelung ab dem 1. Januar 2024 übernimmt, Name, Standort und Produktangebot der Wechinger Firma bleiben aber bestehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Helmut König, wie es dazu kam. Der Immobilien-Bereich bleibt aber im Familienbesitz der Königs.

Helmut König, der den Getränkedienstleister aufgebaut hat, sagt, dass der Schritt für die Zukunft beider Unternehmen sinnvoll sei. Gerade im Getränkemarkt hätten es mittelständische Unternehmen in der Konkurrenz zu großen Handelsketten schwer. Problematisch sei in der Vergangenheit aber auch die Lage für kleinere Rieser Brauereien, wie etwa die Ankerbrauerei, gewesen. Von diesem Schritt würden nun beide Firmen profitieren.