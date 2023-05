Wechingen investiert 1,4 Millionen Euro in seine Kanäle

Plus Die Gemeinde hat ihren Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Wegen fehlender Fördergelder muss auch Wechingen vielleicht einen Kredit aufnehmen.

Mit einem Gesamtvolumen von 6,34 Millionen Euro haben die Gemeinderäte von Wechingen den Haushalt für 2023 verabschiedet. Welche Projekte in diesem Jahr anstehen.

Der Verwaltungshaushalt, mit dem das Tagesgeschäft der Gemeinde finanziert wird, umfasst Einnahmen und Ausgaben von jeweils 2.788.640 Euro. Gegenüber der Planung für 2022 wurde der Ansatz der Einkommensteuer um 50.000 Euro auf 930.000 Euro erhöht. Die erwarteten Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden auf 350.000 Euro festgelegt, 30.000 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Hier gibt es laut Bürgermeister Schmidt erst Ende des Jahres eine bessere Übersicht.