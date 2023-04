„Weltgeistfunken“ und Rieser Mundart beim "Hoimspiel" in Wechingen

Plus Die Mehlprimeln und Okomod treten beim „Hoimspiel“ in Wechingen auf. Beide Formationen begeistern das Publikum, eine muss sogar fünf Zugaben spielen.

Beides kann unter der Rubrik Musik-Kabarett einsortiert werden – und könnte doch unterschiedlicher kaum sein: In einem Double-Feature unter dem Titel „Hoimspiel“ traten zunächst die Kaisheimer Mehlprimeln und anschließend das Rieser Mundart-Duo Okomod in Wechingen auf. Der abwechslungsreiche Abend zeigte dabei die große Bandbreite guter Kleinkunst auf, denn beide Formationen begeisterten die rund 200 Besucher im voll besetzten Stadl des SV Wechingen.

Als „Blüte und Stiel“ führen Reiner Panitz und seine Tochter Flavia nach dem Tod von Dietmar Panitz die Tradition der Mehlprimeln fort und bieten feines Musik-Kabarett mit Anspruch und Humor. Auch in ihrem neuen Programm „Weltgeistfunken“ hat sich daran nichts geändert: Im kurzweiligen Wechsel gibt es lyrische, satirische, hintersinnige und bisweilen messerscharfe Lieder, Gedichte, Couplets und Instrumentalnummern. Zwar kokettiert der 73-jährige Reiner Panitz zu Beginn noch mit seinem Alter (und dem der Besucher), doch die „Agentur für betreute Kleinkunst“ habe seine Auftritte genehmigt, „solange ich das Publikum noch sehen kann – und dieses mich noch hören kann“. Das Thema „Altersverweigerung“ wird im Gedicht „Senioren, Senioren“ noch vertieft: „Alt ist ein Mensch, der im Alter sich fit hält – jung ist ein Mensch, der mit den Alten nicht mithält“.