Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Weg am Bäumlesgraben wegen Astbruch gesperrt – Sicherheitshinweise für Spaziergänger

Nördlingen

Warum der Weg am Bäumlesgraben abgesperrt ist

Der Weg an der Nördlinger Kleingartenanlage vom Bäumlesgraben aus ist am Montag nicht betretbar. Ab wann der Weg wieder frei sein soll.
    • |
    • |
    • |
    Am Bäumlesgraben ist ein Weg entlang der Kleingartenanlage abgesperrt.
    Am Bäumlesgraben ist ein Weg entlang der Kleingartenanlage abgesperrt. Foto: Jan-Luc Treumann

    Wer am Montag am Bäumlesgraben unterwegs war, hat bemerkt: Am Weg zur Kleingartenanlage geht es nicht weiter. Mit Flatterband war der Weg abgesperrt, ein Schild wies auf ein Verbot für Fußgänger hin.

    Wie Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen auf Nachfrage mitteilt, sei in der vorherigen Nacht ein Ast abgebrochen. Die Feuerwehr habe diesen zunächst vom Weg entfernt und mit Flatterband abgesichert. Anschließend habe der Bauhof der Stadt Nördlingen den Bereich ordnungsgemäß abgesperrt.

    An diesem Montag werde der Baum durch einen beauftragten Seilkletterer wieder „verkehrssicher gemacht“. Ab Dienstagmorgen soll der Weg voraussichtlich wieder frei begehbar. Die Ursache für den Astbruch sei auch dem Baubetriebshof nicht bekannt, sagt Ott. (jltr)

    Ein Ast ist am Bäumlesgraben heruntergefallen.
    Ein Ast ist am Bäumlesgraben heruntergefallen. Foto: Stadt Nördlingen
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden