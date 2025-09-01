Warum der Weg am Bäumlesgraben abgesperrt ist

Wer am Montag am Bäumlesgraben unterwegs war, hat bemerkt: Am Weg zur Kleingartenanlage geht es nicht weiter. Mit Flatterband war der Weg abgesperrt, ein Schild wies auf ein Verbot für Fußgänger hin.

Wie Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen auf Nachfrage mitteilt, sei in der vorherigen Nacht ein Ast abgebrochen. Die Feuerwehr habe diesen zunächst vom Weg entfernt und mit Flatterband abgesichert. Anschließend habe der Bauhof der Stadt Nördlingen den Bereich ordnungsgemäß abgesperrt.

An diesem Montag werde der Baum durch einen beauftragten Seilkletterer wieder „verkehrssicher gemacht“. Ab Dienstagmorgen soll der Weg voraussichtlich wieder frei begehbar. Die Ursache für den Astbruch sei auch dem Baubetriebshof nicht bekannt, sagt Ott. (jltr)

Ein Ast ist am Bäumlesgraben heruntergefallen. Foto: Stadt Nördlingen