Nördlingen

vor 50 Min.

Sie verkauft seit 39 Jahren Glühwein: "Ich bin für die einfach die Heidi"

Plus Mit 71 Jahren verkauft Heidi Rommel noch immer Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, aufhören will sie nicht. Eines macht für sie den Nördlinger Markt vor allem aus.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Manche Dinge lassen sich zwar genau beziffern, doch das Gefühl vermittelt einem etwas anderes, die Emotion schlägt die Realität. Ein wenig ist es so auch mit Heidi Rommel. Sie weiß noch genau, dass sie im Jahr 1983 mit ihrem Stand auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt begonnen hat, vor 40 Jahren. Doch die gefühlte Realität ist eine andere, wie Heidi Rommel in aller Bescheidenheit sagt: "Stammkunden können sich das nicht vorstellen, wenn ich mal aufhören sollte. Weil ich schon immer da bin. Ich gehöre zum Markt dazu." Das Glück für alle Stammkunden: Die 71-Jährige hat – sofern die Gesundheit es zulässt – nicht vor, aufzuhören. Oder wie Tochter Jasmin sagt: "Wir haben schon gesagt: Sie kommt hier noch mit dem Rollator rein."

Doch den braucht sie noch nicht und glücklicherweise sind manche Dinge auf ihrem Glühweinstand nahe beim Drogeriemarkt Müller ein bisschen praktischer geworden, als sie es vor 40 Jahren waren – genauer gesagt, vor 39 Jahren: Denn in ihrem ersten Jahr auf dem Weihnachtsmarkt verkaufte Heidi Rommel noch Bienenwachskerzen: "Ich hatte in Nördlingen ein Imkergeschäft übernommen und habe die ganzen Bienenwachsplatten gehabt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, selbst Kerzen zu machen. Das ist ganz gut gegangen." Erst ein Jahr darauf stieg Rommel ins Glühweingeschäft ein, eher zufällig: "Zunächst war jemand aus München da, der hat einen Förstertee gehabt. Der ist im Jahr darauf nicht gekommen. So habe ich seinen Platz gekriegt und bin auf den Glühwein gekommen. Auf der einen Seite gab es Bienenwachskerzen, auf der anderen Glühwein."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen