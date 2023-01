Weiltingen

12:18 Uhr

Nach unerlaubtem Bodeneingriff in Weiltingen ermittelt die Polizei

Unbekannte graben ein Loch in einen Grabhügel bei Weiltingen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte graben ein etwa 50 Zentimeter tiefes Loch in ein Waldstück bei Weiltingen. Was hatten die bislang unbekannten Täter an dem ehemaligen Grabhügel vor?

Nachdem Unbekannte ein Loch in ein Bodendenkmal gegraben haben, ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes nach dem bayerischen Denkmalschutzgesetz. Nach Angaben der Polizei sollen Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 1. und 9. Januar ein circa 50 Zentimeter großes Loch in einen vorgeschichtlichen Grabhügel ausgehoben haben. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege meldete der Polizei Dinkelsbühl dort einen unerlaubten Bodeneingriff. Die Polizei prüft nun, ob die Täter nach möglichen Grabbeigaben suchten. Weiter ermittelt sie wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das bayerische Denkmalschutzgesetz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09861/57190 zu melden. (AZ)

