Das ist in Nördlingen zum Weltalzheimertag geboten

Seit 1994 steht der 21. September weltweit im Zeichen des Welt-Alzheimertages. An diesem Tag wird auf die Lebenssituation von Menschen mit Demenz aufmerksam gemacht. Auch in Deutschland ist dieser Tag eine wichtige Gelegenheit, um das Bewusstsein für die rund 1,8 Millionen Betroffenen und ihre Angehörigen zu schärfen. Daher veranstaltet die Stadt Nördlingen seit 2014 auf Initiative des Diakonischen Werks Donau-Ries die Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“, um auch in der Region die Aufmerksamkeit für Demenzerkrankungen zu erhöhen. In diesem Jahr feiert die Reihe ihr zehnjähriges Bestehen und wird vom 23. September bis 17. Oktober 2024 mit einem vielfältigen Programm stattfinden, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.



Vorträge, gesellige Nachmittage, aber auch Informationsveranstaltungen sollen für Betroffene und für Angehörige von Betroffenen Gelegenheit bieten, sich aus erster Hand zu informieren oder auch einige Stunden unbeschwert zu genießen. Das diesjährige Programm richtet sich an alle Generationen und hat nicht nur für Betroffene, sondern auch für fitte Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige etwas zu bieten.

Weltalzheimer-Tag: Was bei „Nördlingen verbindet“ geboten ist

Die Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“ startet am Montag, 23. September 2024, um 9 Uhr mit dem „Spezialkurs Demenz“. Helga Eger-Geiger vom Diakonischen Werk Donau-Ries informiert bei diesem kostenfreien Kurs, bei dem über Demenzformen, Umgangsmöglichkeiten und Persönlichkeitsveränderungen gesprochen wird. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 18. September, per E-Mail an gpdi@diakonie-donauries.de oder telefonisch unter 09081/2907060 erforderlich. Offiziell eröffnet wird die Reihe am Donnerstag, 26. September 2024, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum St. Georg. Die Konzertlesung „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ von Dr. Sarah Straub, Liedermacherin und Psychologin, verbindet Musik mit wissenschaftlicher Auseinandersetzung zum Thema Demenz. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Abend, der Wissen und Unterhaltung vereint. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Eine Friedhofsführung gibt es am Mittwoch, 2. Oktober, mit dem früheren Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel, um 14 Uhr am Emmeramsberg. Am 10. Oktober wird der frühere Oberbürgermeister Hermann Faul um 14 Uhr eine Stadtführung geben. Weitere Details zu allen Veranstaltungen und Veranstaltungsorten der Reihe finden Interessierte im Flyer „Nördlingen verbindet“, der an vielen öffentlichen Stellen in Nördlingen ausliegt. Er steht auch auf der Website der Stadt zum Download bereit.