Als Wemding einen Bahnhof hatte und die Urlauber aus Berlin kamen

Was heute von vielen Bürgern und Politikern gefordert wird, gab es einmal: Bahnhöfe und Zugverkehr im ländlichen Raum. In Wemding profitierten die Gastronomen.

Geschäftstüchtige Unternehmerinnen gab es in Wemding schon vor mehr als einem Jahrhundert. Das beweist der Fall der Frau Bruckmeir. Die Witwe eines Brauereibesitzers eröffnete am 4. Oktober 1903 das Bahnhofsrestaurant "Zum Rosenhain" - am selben Tag nahm der Bahnhof in Wemding den Betrieb auf. Dabei hatte der Stadtrat eine Bewirtung am Bahnhof 1901 noch abgelehnt. Aber der Senat der Regierung von Schwaben kam zu einer anderen Entscheidung als die Wemdinger Ratsherrn. Nach einem Bewerbungsverfahren entschied sich der Senat für die Wemdingerin Bruckmeir als Betreiberin.

Bald 120 Jahre ist es nun her, dass es den Wemdingerinnen und Wemdingern ermöglicht wurde, mit der Bahn nach Nördlingen zu fahren. Längst ist der Bahnhof nicht mehr in Betrieb. Für den Verein für ambulante Krankenpflege war das anstehende Jubiläum Grund genug, sich diesen geschichtsträchtigen Ort und seine Umgebung bei einem Abendspaziergang genauer anzuschauen.

Die Eröffnung des Bahnhofs war in Wemding ein großes Fest

Feierlich ging es zu bei der Eröffnung im Herbst 1903, weiß Chronist Gottfried Hänsel. Der Start des Bahnverkehrs sei ein Volksfest gewesen. Die Militärmusikkapelle aus Neuburg habe schneidige Märsche gespielt, vom Marktplatz bis zum neu erstellten Bahnhof. Der Festakt mit Ansprache von Dekan Johann Ägidius Pütz und Huldigung auf Prinzregent Luitpold von Bayern fand im Saal des Gasthauses Stern statt.

Früher Ankunftsort für Urlauber, heute Textil-Discounter: Das Bahnhofsgebäude in Wemding Foto: Erich Rieder

Der „Wemde-Hans“, wie die Rieser die Lokalbahn liebevoll nannten, brachte die Wemdinger in 55 Minuten in die größere Stadt Nördlingen. Dies war zur damaligen Zeit ein großer Entwicklungsschritt – ein Sprung in die Neuzeit. Zum ersten Vorsitzenden des Bahnkomitees wurde der Wemdinger Dekan und Stadtpfarrer Johann Ägidius Pütz gewählt, späteren Reichstagabgeordneter von 1903 bis 1918.

Auch Bürgermeister Schwab und Privatier Bernhard Mieling zeigten mit ihrer Beteiligung am Projekt Weitsicht. Mit dem Bau der 17,3 Kilometer langen Bahnstrecke Nördlingen-Wemding entstand nicht nur ein Zugang zur „Neuen Welt“. Das Bahnhofareal brachte auch eine Art neuen Marktplatz für die damals 2200 Bewohner der Stadt.

Der Bahnhof war auch Güterumschlagplatz. Viehhändler brachten den erworbenen Viehbestand zum Verladen dorthin. Die Kalksandsteinfabrik Binhammer verfrachtete häufig Lieferaufträge für Stein und Kalk per Güterwagon zum Käufer.

Bahnhof Wemding war Ankunftsort für Urlauber, Umschlagplatz für Güter

Aber nicht nur für den Handel, auch für Urlauber spielte der Bahnhof eine entscheidende Rolle. "Tourismus hatten wir schon vor hundert Jahren in Wemding", sagt Hänsel. Sommerfrischler aus Stuttgart und Berlin reisten per Zug an, um an der Bahnhaltestelle Wildbad auszusteigen. Dazu kamen die jährlichen Pilgerzüge aus Augsburg und Donauwörth. Wemdinger Gastronomen holten ihre Erholungsgäste mit der Kutsche am Bahnhof ab.

Der Chronist zitiert das Nördlinger Anzeigenblatt und führt aus: Die Einfuhr wird hauptsächlich aus Kohlen, Eisenwaren, Kunstdünger bestehen. Zur Ausfuhr werden Getreide, Heu, Stroh, Vieh und Holz gelangen. Der Bau der Lokalbahn wurde am 1. Dezember 1901 begonnen und die Investition belief sich auf 1.070.000 Mark. Hiervon übernahm der Staat 961.200 Mark. Den erforderlichen Grundstückserwerb der Bahntrasse von 70.000 Mark leisteten die beiden Städte Nördlingen und Wemding. Die Finanzierung der Bahn erfolgte über Rentenpapiere und die Zeichner der Anleihen erhielten eine Rendite von 1,3 Prozent.



Alois Scharpfenecker, ehemaliger Bundesbahnbeamter, arbeitete mehrere Jahre am Wemdinger Bahnhof. Den Spaziergängern erklärte der Zeitzeuge nun den funktionalen Ablauf des Bahnverkehrs vor Ort, den Verkauf der Bahnkarte oder Bahnsteigkarte, die Güterabfertigung und die Sicherheitsvorbereitung bei Ankunft und Abfahrt des Zuges. In seiner Berufslaufbahn musste er die Schließung vieler Bahnhöfe im ländlichen Raum mit vollziehen, erzählte Scharpfenecker.

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sah das noch ganz anders aus. Das Bahnhofsrestaurant „Zum Rosenhain“ wurde bei An- und Abreise von Besuchern der Stadt stark frequentiert. Einen Grundumsatz sicherten die damals neu angesiedelten Bahnbediensteten und Arbeiter des Sägewerks Schneider (heute Valeo-Betriebsstätte). An schönen Sommersonntagen haben sich auch die Wemdinger Bürger zur Nachmittagsgesellschaftsrunde bei Kaffee und Kuchen im „Rosenhain“ eingefunden.

Die Bahnstrecke Nördlingen-Wemding wurde für den Personenverkehr 1978 eingestellt. Ab 1979 fuhr nur noch der Güterverkehr auf der Strecke, 1980 wurde auch der Güterverkehr gegen den erbitterten Widerstand von Wirtschaftsminister Anton Jaumann stillgelegt. Eine Ausnahme gab es noch: 1995 fuhr zum letzten Mal ein überfüllter Sonderzug zur Eröffnung des Möbelhauses Karmann nach Wemding. (AZ)