Wemding

18:00 Uhr

Brot des Lebens aus Wemdings neuer Backstube

Plus Die neue Wemdinger Hostienbäckerei ist am Samstag feierlich eingeweiht worden. Es ist eine zukunftsweisende Kooperation der ganz besonderen Art, die hier entstanden ist.

Von Thomas Hilgendorf

Wehmut, eine Menge Arbeit, aber auch eine gewisse Erleichterung. Das ist es, woran Markus Dovis denkt, was er spürt, an diesem Vormittag in Wemding. Der Mann aus Rheinland-Pfalz, der einst das so wichtige Brot buk, er hat mitgeholfen, dass der Umzug klappt. Eine komplette Bäckerei ist aus einem Klosterkeller in der Pfalz abtransportiert worden - und findet sich nun in den neuen Räumen der Donau-Ries-Werkstätten der Lebenshilfe in Wemding wieder. Bei einem festlichen Gottesdienst am Samstag im Kloster der Karmelittinen wurde die Wichtigkeit des Projektes betont. Die Hostien aus Wemding gehen bald nach ganz Bayern - und mitunter auch in den Rest Welt.

Eine Hostie ist nicht nur irgendein Gebäck. Die dünne Oblate stellt bei der Kommunion schließlich den Leib Christi dar. Für die Karmelitinnen ist es demnach eine Erleichterung, dass es weitergeht mit der Hostienbäckerei. Jetzt eben hier. Weil das Kloster im rheinland-pfälzischen Hauenstein nach 65 Jahren im Juli geschlossen wurde, musste eine Lösung her. Die bestand darin, dass die Karmelitinnen in Wemding fortan übernehmen sollten - nachdem Gottfried Hänsel den Kontakt vermittelt hatte, erklärte sich Lebenshilfe-Geschäftsführer Günter Schwendner spontan bereit, dieses Kooperationsprojekt der besonderen Art mitzutragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

