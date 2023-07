Die besten Mittelschüler im Landkreis werden geehrt

Die drei Jugendlichen haben ihren Abschluss mit der Traumnote 1,0 gemacht. Sie bekamen nicht nur eine Urkunde überreicht.

Die besten Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler der Mittelschulen im Landkreis sind bei einer Veranstaltung an der Leonhart-Fuchs-Mittelschule in Wemding ausgezeichnet worden. Sie bekamen Urkunden für ihre sehr guten Leistungen überreicht, so eine Pressemitteilung. Madeea Nagy von der Gebrüder-Lachner Mittelschule Rain erzielte den besten Qualifizierenden Abschluss. Noemi Paulsteiner und Lena-Marie Schnabel von der Mittelschule Oettingen erarbeiteten sich den besten Mittleren Abschluss der Mittelschule.

Festlich begann die Veranstaltung mit einem Musikstück, das von den beiden Lehrkräften Kerstin Huber und Christian Tusch vorgetragen wurde. Rektorin Margit Stimpfle begrüßte die anwesenden Gäste und sprach all denen ihren Dank aus, die mit ihrer Anwesenheit den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern ihre Wertschätzung erwiesen. Der fachliche Leiter des Schulamtes im Landkreis Donau-Ries, Schulamtsdirektor Michael Stocker, stellte die hervorragenden Leistungen der Absolventinnen und Absolventen heraus und fasste zusammen: „Geschafft, geschafft, geschafft.“ Nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern auch die Eltern und Lehrkräfte hätten gemeinsam diesen bedeutsamen Lebensabschnitt erfolgreich gemeistert.

Marb: Mittelschulen leisten wichtigen Beitrag

Anschließend beglückwünschte die stellvertretende Landrätin Claudia Marb die jungen Erwachsenen und betonte, dass „die Mittelschule einen wichtigen Beitrag für eine gute Ausbildung junger Leute leiste, die unsere Gesellschaft so dringend bräuchte.“ Wemdings Bürgermeister Dr. Martin Drexler legte den Schwerpunkt seiner Lobesworte auf die erworbenen Kernkompetenzen der jungen Erwachsenen für die Lebens- und Arbeitswelt. Schließlich überreichten Marb sowie die beiden Schulamtsdirektoren Michael Stocker und Tobias Schäfer feierlich die Urkunden an die besten Absolventinnen und Absolventen des Qualifizierenden und des Mittleren Abschlusses der Mittelschule. Stolz und unter großem Beifall des Publikums nahmen die Schülerinnen und Schüler ihre Ehrung entgegen.

Nach einem weiteren Musikstück fand der Höhepunkt der Veranstaltung statt – die Verleihung des Sonderpreises. Für die Genossenschaftsbanken im Landkreis überreichte Vorstand Klaus Pelz von der Raiffeisen-Volksbank Wemding den VR-Sonderpreis an die drei landkreisbesten Abschlussschülerinnen, die jeweils die Traumnote 1,0 erreicht hatten. In seiner Ansprache stellte er die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Mittelschulabsolventen für Handwerk, Industrie und Handel heraus. (AZ)