FG Wemdosia stellt seine neuen Hoheiten vor

Die FG Wemdosia hat die Faschingssaison 2023/24 eingeläutet. Die Vorstellung der neuen Prinzenpaare sorgten für große Spannung.

Am vergangenen Samstagabend lud die FG Wemdosia zur Faschingseröffnung für die Saison 2023/2024 in die Stadthalle ein. Unter dem Motto „Raus aufs Meer und ab an den Strand, die Wemdosia reist von Land zu Land“ präsentierte erstmalig der neu gewählte Präsident Robin Fackler seinen Hofstaat der Wemdosia und stellte seinen Elferrat mit neuem Outfit aus dem Hause Anja`s Lust auf Mode vor. Die ehemaligen Prinzenpaare wurden verabschiedet und langjährige und engagierte Mitglieder mit dem Wemdosia Verdienstorden geehrt.

Als besonderen Gast durfte im Saal der BSF-Präsident Christoph Spies begrüßt werden, von welchem über elf Jahre aktive Mitglieder mit den BSF-Orden erhalten haben. Die verschiedenen Gruppen der Wemdosia zeigten einige kurze Ausschnitte aus ihrem neuen Programm, sodass die Besucher sich schon einen Eindruck auf die kommende Saison machen konnten. Während des abends sorgten auch immer wieder die Wemdosia Kasperle für Schmunzeln und Applaus im Publikum.

Fasching in Wemding: FG Wemdosia zeigt seine neuen Prinzenpaare

Für große Spannung sorgte die Vorstellung der neuen Prinzenpaare der Wemdosia. Den kleinen Hofstaat regieren in der Saison 2023/2024 Prinzessin Vroni vom Rieser Meeresrand und Prinz John von der Pyramide der Zeit. Den großen Hofstaat regieren in diesem Jahr Prinzessin Jessy vom glitzernden Diamantenriff welche mit ihrer Garderobe ihrem Namen alle Ehre machte sowie Prinz Nico von den 7 Fußballmeeren. Nach Übergabe des Rathausschlüssels von Bürgermeister Martin Drexler wurde die Regentschaft der Prinzenpaare über Wemding während der Faschingssaison besiegelt. Die Alm Gugga läuteten die Aftershow-Party ein, welche die Stadthalle bis in die frühen Morgenstunden füllte. (AZ)