Wemding

vor 1 Min.

Geschäftsaufgabe: Das Autohaus Wemding ist für immer geschlossen

Plus Nach 37 Jahren haben die Geschäftsführer des Autohauses Wemding sich für die Schließung entschieden. Leicht gefallen ist ihnen das nicht.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Eine Ära des Autohandels ist am 30. Juni zu Ende gegangen: Das "Autohaus Wemding GmbH" in der Bahnhofstraße hat für immer seine Pforten geschlossen. Bis 2015 trug das Unternehmen am Stadtrand noch den Namen "HWF Autohandel". Die Buchstaben standen für die damaligen Geschäftsführer Oskar Hubel, Holger Wenzel und Manfred Fischer. Die drei hatten sich 1986 zusammengetan und die Firma vom vorherigen Eigentümer Oskar Dinkelmeier erworben, der ebenfalls mit Gebrauchtwagen gehandelt hatte. Warum nun die Geschäftsaufgabe nach 37 Jahren?

Manfred Fischer nannte im Gespräch mit unserer Redaktion als Grund den Fachkräftemangel. Schweren Herzens hätten er und sein Mitgeschäftsführer Oskar Hubel sich nach langem Überlegen entschieden, den Betrieb aufzugeben. "Ohne gut ausgebildete Fachleute kann man heutzutage kein Geschäft mehr betreiben", meinte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen