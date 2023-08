Wemding

vor 16 Min.

Backen im Namen des Herrn: In Wemding werden jetzt Hostien hergestellt

In Kartons oder Papiertüten verpackt, versenden die Mitarbeiter die fertigen Hostien an ihre Kunden.

Plus Seit August gibt es in Wemding einen neuen Bäcker. Dieser versorgt aber nicht die Bürger mit Brot und Semmeln, sondern stellt Hostien für die Liturgie her.

Von Helen Geyer

Aus einem großen Container wird Teig in eine Maschine gepumpt. Über ein Rohr wird die Masse auf eine heiße Platte dosiert und dann, wie bei einem Waffeleisen, von beiden Seiten gebacken. Vorsichtig hebt Birgit Christ die flache Platte aus der Maschine und legt sie zur Seite. Ihre Kollegin Petra Löffler-Mielich reinigt die Platte kurz, dann setzt der Dosierer wieder an. Was hier im Akkord gebacken wird, ist schon bald Bestandteil des Abendmahls bei Gottesdiensten.

Seit Anfang August befindet sich die Hostienbäckerei im Industriegebiet in Wemding. Es ist eine der wenigen, die es in Bayern gibt. In einer Halle der Donau-Ries-Werkstätten der Lebenshilfe lief vor ein paar Tagen der Produktionsprozess an. Dort sollen künftig etwa fünf bis acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung für die Herstellung der Hostien zuständig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen