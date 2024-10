Katholische Erwachsenenbildung feiert 50. Geburtstag

Die Katholische Erwachsenenbildung Donau-Ries feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. 1974 wurde sie als „Katholisches Kreisbildungswerk“ ins Leben gerufen. Aus diesem Anlass findet am kommenden Samstag, 12. Oktober, in Wemding ein Pontifikalgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika in Wemding statt, den Weihbischof Florian Wörner feiern wird. Beginn ist um 16 Uhr. Danach wird beim Wallfahrtswirt ein Festakt veranstaltet. Des Festvortrag hält Professorin Gerda Riedl aus Augsburg zum Thema „Das Wissen nimmt zu, die Weisheit nimmt ab“. (AZ)