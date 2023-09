Wemding

vor 18 Min.

Kreishandwerksmeister warnt vor Wohlstandsverlust in Deutschland

Plus Die Freisprechungsfeier der Zimmerer in Wemding nutzt Werner Luther, um auf die schlechte Lage der Baubranche hinzuweisen. Er appelliert an die Politik.

Elf Zimmerer aus dem gesamten Landkreis haben in der Gaststätte „Zur Wallfahrt“ ihre Freisprechungsfeier festlich begangen. In verschiedenen Betrieben der Region hatten die Zimmerer ihre dreijährige duale Ausbildung absolviert. Für das Berufsgrundschuljahr besuchten alle die Berufsschule in Donauwörth. Der Unterricht in den Fachklassen des zweiten und dritten Lehrjahrs fand an den Berufsschulen in Immenstadt und Ansbach statt. In Memmingen besuchten die Auszubildenden die überbetriebliche Ausbildungsstätte. Wenn der Neubau an der Berufsschule Donauwörth fertig ist, können ab dem Schuljahr 2024/25 angehende Zimmerer und Schreiner alle Berufsschuljahre in Donauwörth absolvieren.

Kreishandwerksmeister Werner Luther gratulierte den neuen Handwerksgesellen und sprach sie frei von ihren Rechten und Verpflichtungen gegenüber der Berufsschule und dem Ausbildungsbetrieb. In seiner Festansprache lobte Luther den „wunderschönen Beruf“ der Zimmerer mit Holz als einem tollen Baustoff. „Sie sind die Praktiker, die Träume und Visionen realisieren“, machte er deutlich. Angesichts der schlechten Lage der Baubranche warnte Luther jedoch vor einem Wohlstandverlust in Deutschland: „Es wird alles immer noch mehr bürokratisiert, noch mehr diskutiert, dokumentiert und geredet.“ Es werde aber zu wenig umgesetzt.

