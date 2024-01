Kreiswasserwacht warnt vor den Gefahren auf dem Eis

An winterlichen Gewässern lauern besondere Gefahren. Die Kreiswasserwacht rät, Eis auf Seen nicht zu betreten: "Kälteperiode bietet keine Sicherheit".

Aufgrund der weiterhin anhaltenden kalten Temperaturen um sowie unter dem Gefrierpunkt weist die Kreiswasserwacht Nordschwaben in einer Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass besondere Vorsicht an winterlichen Gewässern, Seen und Flüssen geboten ist. An winterlichen Gewässern lauern besondere Gefahren, daher empfehlen die Wasserwachten das Eis auf Seen nicht zu betreten. „Die bisherige Kälteperiode bietet keine Sicherheit für eine verlässliche Eisdecke. Die winterlichen Gefahren an Gewässern und Seen sind nicht zu unterschätzen, es ist besondere Vorsicht geboten, so Michael Dinkelmeier, Pressesprecher der Kreiswasserwacht Nordschwaben“.

Kreiswasserwacht Nordschwaben warnt davor, Eisflächen zu betreten

Die Bildung einer Eisdecke erfolgt unterschiedlich stark, da unter Wasser warme Strömungen die Bildung der Eisdecke beeinflussen können. Daher kann nicht von einer durchgängigen gleichmäßigen Tragfähigkeit der Eisschicht ausgegangen werden, heißt es weiter. Das Betreten von zugefrorenen Seen ist verbunden mit Lebensgefahr, denn beim Einbrechen in das eiskalte Wasser findet eine Unterkühlung des Körpers sowie der Muskulatur statt.

Die Wasserrettungsorganisationen raten daher grundsätzlich davon ab, zugefrorene Eisstellen und Seen zu betreten. Sollte man dennoch eingebrochen sein, so gilt es, laut um Hilfe zu rufen, Ruhe zu bewahren und unbedingt zu versuchen nicht unter die Eisdecke zu geraten. Passanten bzw. Zeugen sind angehalten, im Notfall die 112 zu wählen.

Wichtig ist für Passanten und Zeugen, dass die eingebrochene Person immer im Auge behalten wird. Rettungen sollten durch die eintreffenden Einsatzkräfte vorgenommen werden, selbst ist auf den Eigenschutz achten. Die Eisregeln können unter www.wasserwacht.bayern/baderegeln nachgelesen werden. (AZ)