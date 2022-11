Wemding/Rudelstetten

vor 16 Min.

Ein Lieblingsapfel der New Yorker ist auch im Donau-Ries zu finden

Plus Der Grünling aus Rhode Island ist seit 1650 bekannt, 14 Jahre früher wurde der US-Bundesstaat gegründet. Der Apfel wächst im botanischen Obstgarten des Landkreises.

Von Ralf Hermann Melber

Kaum waren die Pilgerväter 1620 zum Zweck freier Religionsausübung aus Europa nach Amerika ausgewandert, fingen sie in der Neuen Welt wieder an, gegen Andersgläubige mit Staatsgewalt vorzugehen. Roger Williams (1603 bis 1683), ein Protestant im eigentlichen Sinn, erkannte der weißen Bevölkerung das Recht ab, den Indianern einfach ihr Land wegzunehmen. Ihnen kaufte er ein Stück davon ab und gründete darauf einen Staat, dessen Werte noch heute in Verfassungszusätzen der USA verankert sind: In Rhode Island konnten alle ihren Glauben frei ausleben. Die Obrigkeit kümmerte sich nur um die zivile Ordnung und mischte sich überhaupt nicht in das Verhältnis zwischen Menschen und Gott ein. Bei John Locke, einem der frühen Vertreter der späteren Aufklärung, findet man Grundsätze des Baptisten Roger Williams wieder. Was hat das mit einem Apfel zu tun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

