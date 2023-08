Zum Lebensretter werden in 112 Minuten

Der Kreisverband Nordschwaben des Roten Kreuzes ist in Sorge, weil die Zahl der Teilnehmer an Erste-Hilfe-Kursen zurückgeht. Deswegen gibt es jetzt ein neues Konzept.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) stellt seit geraumer Zeit fest, dass die Resonanz in der Bevölkerung für Erste-Hilfe-Kurse merklich zurückgeht. Als einen wesentlichen Grund für diese Entwicklung sehen die Verantwortlichen den zeitlichen Aufwand für die Teilnahme an einem neuartigen Seminar. Einen ganzen Tag mit neun Unterrichtseinheiten dafür aufzuwenden, ist manchem zu viel. Dabei sind Erste-Hilfe-Maßnahmen wesentlicher Bestandteil der Rettungskette und haben entscheidende Auswirkungen auf die medizinische Prognose eines Patienten in einem Notfall.

Der BRK-Kreisverband Nordschwaben hat sich in dem Zusammenhang etwas Neues einfallen lassen und das Konzept „Lebensretter112“ etabliert, welches sich bereits im Kreisverband Bayreuth bewährt hat.

Nicht einmal zwei Stunden muss man investieren

Die Zahl 112 steht für 112 Minuten. So lange soll das Seminar dauern, bei dem die Teilnehmer effektive Maßnahmen bei einem lebensbedrohlichen Zustand einer Person beigebracht bekommen, um deren Leben ohne Hilfsmittel retten zu können.

BRK-Kreisvorsitzender Johann Natzer und einige Verantwortliche des Kreisverbandes mit Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer an der Spitze haben am Wochenende ins Rot-Kreuz-Heim nach Wemding eingeladen, um die Neuerung der Öffentlichkeit vorzustellen. Laut dem stellvertretenden Kreisgeschäftsführer Michael Haller ist „Lebensretter112“ ein praxisorientiertes Seminar, das die Vermittlung von theoretischem Wissen auf das notwendige Minimum reduziert. Dennoch würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lebensrettende Maßnahmen erlernen und trainieren. Ein wesentliches Kriterium des Kurses sei es, herauszustellen, dass der Faktor Zeit im Notfall eine entscheidende Rolle spiele, bis Rettungswagen oder Notarzt eintreffen würden. Somit sei die Hilfe vor Ort, beispielsweise durch Angehörige, absolut notwendig.

Das Rote Kreuz Nordschwaben will mehr "Laienhelfer" finden

Haller und seine Kollegen stellten in Wemding die Inhalte des Seminars vor. Es gehe darin um das Anwenden der stabilen Seitenlage bei Bewusstlosigkeit, das Freimachen der Atemwege, die Reanimation, die richtige Anwendung eines Defibrillators sowie das Stillen von Blutungen mittels eines Kompressionsverbandes. Entschlossenes Handeln durch die Anforderung eines Notarztes über die Nummer 112 sei besonders bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall dringend erforderlich.

Erreichen will das Rote Kreuz in Nordschwaben mit dem neuen Angebot eine Sensibilisierung der Bevölkerung für gesundheitliche Notfälle. Außerdem hofft das BRK, dass sich künftig mehr „Laienhelfer“ finden lassen.

Angebot auch für Firmen und Vereine im Kreis Donau-Ries

Angeboten wird die Ausbildung neben Privatpersonen auch Firmen und Vereinen. Je nach Teilnehmerzahl kommt das Rote Kreuz entweder vor Ort zu den Vereinen oder Firmen. Alternativ finden die Kurse in den jeweiligen Rot-Kreuz-Heimen statt.

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 15, maximal können 20 Personen pro Kurs dabei sein. Die Kosten: 20 Euro pro Person. Bei Vereinen oder Unternehmen mit mehreren Teilnehmern verlangt das BRK pauschal 290 Euro, wenn von diesen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. In Räumen des BRK kostet es 320 Euro pauschal.

Die Anmeldung muss über die Internetseite des BRK erfolgen: www.brk-nordschwaben.de/kurse/erste-hilfe/lebensretter-112

Kreisvorsitzender Johann Natzer verspricht sich von dem neuen Angebot wieder mehr Interesse der Bevölkerung an Erste-Hilfe-Maßnahmen. Er verwies auf die Bedeutung von lebensrettenden Erstmaßnahmen für Betroffene, die gerade im privaten Umfeld so wichtig seien.