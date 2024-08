Diskussion in Munningen: Bedarf an verlängerten Kindergartenöffnungszeiten gering

Der Gemeinderat in Munningen denkt über längere Betreuungszeiten in den örtlichen Kindergärten nach. Um dafür eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten, hat Bürgermeister Dietmar Höhenberger bei den Eltern den Bedarf abgefragt. Das Ergebnis, das er in der jüngsten Sitzung vorstellte, war relativ ernüchternd: Eine Betreuung bis 16 Uhr wollen nur sehr wenige. Der Großteil bevorzugt wie bisher Öffnungszeiten bis 15 Uhr.

Anlass für die Überlegungen sind im Zusammenhang mit der kontroversen Kindergartendiskussion in der Gesamtgemeinde Wünsche einzelner Eltern, ihre Sprösslinge an den Nachmittagen länger in den Einrichtungen zu lassen.

Mehr Personal bei längeren Kindergarten-Öffnungszeiten

Einig waren sich die Ratsmitglieder, dass eine Ausweitung der Betreuungszeiten mehr Personal erfordern würde. Unterschiedliche Auffassungen gab es allerdings darüber, ob die Kommune diesen Schritt letztlich auch unternehmen sollte . Linda Heinrich plädierte für ein längeres Angebot. Sie könne sich vorstellen, dass die Eltern ein solches nutzen würden, wenn es vorhanden sei. Manche Kinder gingen aus ihrer Sicht in auswärtige Einrichtungen, weil beispielsweise in Schwörsheim eine Betreuung derzeit nicht über 15 Uhr hinaus möglich sei. Irene Beck sprach sich einmal mehr für ein Gesamtkonzept zur Kinderbetreuung aus, das über einen langen Zeitraum Bestand habe. Es mache keinen Sinn, so „weiterzuwursteln“ wie bisher, betonte sie. Diese Auffassung vertrat auch Stefan Schneller, der gleichzeitig die Suche nach zusätzlichem Betreuungspersonal vorschlug. Vizebürgermeister Thomas Hertle machte dazu den Vorschlag, Aushilfskräfte in Erwägung zu ziehen, die für längere Nachmittage zur Verfügung stünden.

Bürgermeister Höhenberger schlug vor, Ende des Jahres eine erneute Bedarfsabfrage bezüglich längerer Öffnungszeiten für das zweite Kindergartenhalbjahr, das im Februar 2025 beginnt, zu machen. Sollte sich dabei die bisher geringe Resonanz bestätigen, machten erweiterte Angebote keinen Sinn, so Höhenberger. Ohnehin wären zusätzliche Mitarbeiterinnen wegen des bekannten Personalmangels wohl nur schwer zu bekommen.

Breitband: Firma IKT macht Markterkundung in Laub

Weiter teilte der Bürgermeister in der Sitzung mit, dass er Ende Juli die Firma IKT mit der Markterkundung zur geplanten Breitbandverlegung im Ortsteil Laub beauftragt habe. Wie berichtet, soll der Ausbau dort mithilfe der bayerischen Gigabitförderung erfolgen, die Zuschüsse bis zu 90 Prozent der Investitionskosten verspricht. Im Gegensatz zu Munningen und Schwörsheim, wo das Unternehmen Netcom-BW aus Ellwangen im September mit der Breitbandverlegung auf eigene Kosten beginnen will.