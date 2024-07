Von einer Baustelle in der Schlossstraße in Oettingen sind Baumaterialien gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, verschwanden in der Zeit vom 18. bis 22. Juli etwa 40 Mörtelsäcke und zwei Kanthölzer. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

