Einbrecher erbeutet 8500 Euro in Hainsfarth

Bei einem Einbruch in Hainsfarth hat ein Unbekannter Bargeld im Wert von etwa 8500 Euro erbeutet. Laut Polizei Nördlingen brach die unbekannte Person am Mittwoch zwischen 10 und 15.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem er eine Scheibe einschlug. Er durchsuchte mehrere Räume und fand schließlich mehrere Münzen und Bargeld im Wert von etwa 8500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

