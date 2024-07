Auf der Baustelle des neuen Hallenbads in Nördlingen sind am Montag zwei Akkus und ein Ladegerät entwendet worden. Der Polizei zufolge verschwanden die Energiespeichergeräte der Firma Makita am Montag zwischen 17 und 18 Uhr. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

