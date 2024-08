Vandalismus in Nördlingen: Unbekannter zerkratzt Mercedes in Herkheim

Ein bislang unbekannter Täter hat einen geparkten Mercedes in Herkheim zerkratzt. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr in der Espanstraße. Der Täter zerkratzte die hintere Tür der Beifahrerseite des Mercedes, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

