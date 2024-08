Unbekannter stiehlt Werkzeuge aus Werkstatt

Ein bislang unbekannter Täter hat aus einer Werkstatt Am Schlossgarten in Ederheim Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschwanden die Werkzeuge am Mittwoch zwischen ein und sechs Uhr nachts. Bei den Werkzeugen handelte es sich unter anderem um Akkubohrer, Schleifmaschinen, Sägen, ein Kfz-Diagnosegerät und verschiedene Ladegeräte im Wert von insgesamt 3200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

