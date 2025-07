Werbegemeinschaft Oettingen wünscht sich einen neuen Marktmeister

Die Werbegemeinschaft Oettingen könnte sich eine bessere Kooperation mit der Stadtverwaltung in Sachen Marktmeister vorstellen. Bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Goldene Gans hatte Stadtrat Klaus Winter (CSU/FWG) das Thema angesprochen, worauf darüber diskutiert wurde. Beim Marktmeister handelt sich um eine Person, die im Auftrag der Kommune bei Märkten den Fieranten Strom und Wasser zur Verfügung stellt sowie die Einweisung übernimmt, wo die Beschicker ihren Standort haben.

Zwei Jahre sei diese Stelle seitens der Stadt nicht besetzt worden, weshalb die Werbegemeinschaft zwischendurch diese Aufgabe selbst übernommen habe, bemerkte Vorsitzender Peter Bauer. In dieser Angelegenheit habe er bereits verschiedene Gespräche mit Bürgermeister Thomas Heydecker geführt. „Wenn ich als Bürgermeister will, dass die Märkte funktionieren, dann könnte doch jemand vom Bauhof zur Verfügung gestellt werden, der sich darum kümmert.“ Den bei der Versammlung anwesenden Stadträten gab Bauer mit auf den Weg, sich für eine Lösung einzusetzen. Ansonsten arbeite die Werbegemeinschaft jedoch gut mit der Stadt zusammen, speziell mit Innenstadtmanagerin Barbara Binder, aber auch mit dem Bauhof, erklärte Bauer gegenüber unserer Redaktion.

Oettinger Händler verteilen 1000 Kugeln Eis

Sehr gut laufe in der Stadt der Heimatgutschein, der ab Herbst einige Neuerungen erfahre, die es den Kunden einfacher machten, diesen zu kaufen und einzulösen, so der Vorsitzende. Er werde durch das Scheckkartenformat handlicher und es gebe darüber hinaus mehr Möglichkeiten, ihn zu erwerben. Mit Beginn der hochsommerlichen Temperaturen hätten die Geschäfte auch wieder Eisgutscheine ausgeben, die ebenfalls in der Bürgerschaft sehr gut ankämen. „Wir verteilen rund 1000 Eiskugeln“, so Bauer. Mit Blick auf die kommenden Monate nannte der Vorsitzende verschiedene Aktionen seiner Organisation. Unter anderem werde man sich an der Donauries-Ausstellung in Nördlingen in der Oettingen-Halle präsentieren und für die Stadt werben.

Einen Höhepunkt stelle der Herbstmarkt in Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen der Stadt Oettingen dar. Bereits jetzt zeichne sich eine große Beteiligung an Ausstellern ab. Zu verdanken sei dies dem guten Einvernehmen mit den Arbeitskreisen Fair Trade, Nachhaltigkeit und der Stadtverwaltung.